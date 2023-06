Schock für einen Kleingärtner in Ellrich: Einbrecher waren in seiner Gartenlaube

Ellrich. Unbekannte Ganoven haben in Ellrich ein Diebesgut im Wert von mehr als tausend Euro erbeutet. Die Nordhäuser Polizei ermittelt.

Mit einem Einbruch in Ellrich muss sich jetzt die Nordhäuser Landespolizeiinspektion beschäftigen. In dem Zeitraum von Donnerstag, 14.30 Uhr, bis Sonnabend, 17 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Wernaer Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Ganoven mehrere Elektrowerkzeuge, Akkus und Ladegeräte in einem Gesamtwert von mindestens 1400 Euro, berichtet die Polizei. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten mit 50 Euro.