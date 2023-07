Schockdiagnose Leukämie: Stammzellspende kann Leben eines Familienvaters aus dem Kreis Nordhausen retten

Harztor. Ein genetischer Zwilling ist die einzige Chance für den fünffachen Opa aus der Gemeinde Harztor im Südharz. Wer helfen möchte, kann sich registrieren lassen. Wann und wie das möglich ist.

Die Schockdiagnose akute Leukämie stellt gerade das Leben von Frank aus der Gemeinde Harztor und seiner Familie auf den Kopf. Um weiter leben zu können, hat der fünffache Opa nur eine Chance: Er benötigt dringend eine Stammzellspende. Zur Lebensrettung wird ein Mensch mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gesucht, der zur Stammzellspende bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Frank und andere Patienten zu unterstützen, ruft seine Familie gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzieller Stammzellspender zu registrieren.

Hobbygärtner, Ehrenamtler und fünffacher Opa sucht genetischen Zwilling

„Bitte registriert euch für meinem Mann Frank und andere Betroffene“, appelliert Franks Frau Heike. „Wir wünschen uns von Herzen, dass Frank seinen genetischen Zwilling findet und wieder gesund werden kann.“ Denn Frank wünscht sich nichts sehnlicher, als noch viel Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Auch seine Enkel möchten ihren Opa noch lange bei sich haben. Der begeisterte Hobbygärtner und engagierte Ehrenamtler würde auch gern wieder reisen können, da seine Kinder und Enkel teils im Ausland leben.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich am Dienstag, dem 25. Juli, zwischen 15 und 18 Uhr in Nordhausen in der Hesseröder Straße 4 (Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten) für eine Stammzellspende registrieren lassen. Gemeinsam mit der DKMS hat Franks Familie auch eine Online-Aktion ins Leben gerufen, um auch außerhalb dieses Termins eine Registrierung möglich zu machen.

Wer helfen möchte, kann sich über www.dkms.de/fuer-frank ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter für Frank oder andere Erkrankte werden.