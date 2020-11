Schönstes Sparschwein gesucht

Welches ist das schönste Südharzer Sparschwein des Jahres 2020? Bis zum 14. Dezember läuft hierzu eine Abstimmung, teilte die Kreissparkasse am Montag mit. Zur Wahl stehen insgesamt 19 bemalte Sparschweinchen, jeweils das beste einer Grundschule. Ausgestellt sind sie in der Hauptstelle der Kreissparkasse am Kornmarkt, mit Foto veröffentlicht sind sie zudem im Internet auf deren Homepage. Die erstplatzierten Kinder und Schulen bekommen Preise.