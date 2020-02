Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturschützer absolvierten schon 91 Einsätze im Kreis Nordhausen

91 landschaftspflegerische Einsätze absolvierten Mitglieder und Freunde des Nordhäuser BUND-Kreisverbandes seit 2010 auf dem Gebiet der Stadt Nordhausen und im Landkreis. Kürzlich ließen die Aktiven das vergangene Jahr im Vereinshaus „Thomas Mann“ in Nordhausen noch einmal Revue passieren.

19-mal hatten die BUND-Mitglieder im vorigen Jahr Freischneider, Harken und Bigbags geschultert, um auf besonders artenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen, Felsfluren oder Sumpfwiesen für eine kontinuierliche Entfernung von Biomasse zu sorgen. „Denn nur auch heute noch mager erhaltene, einst vom Menschen zum Broterwerb extensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden sind besonders artenreich“, sagt Bodo Schwarzberg vom Nordhäuser BUND. Er schilderte seinen Mitstreitern in einem mehr als 200 Fotos umfassenden Vortrag inklusive Diagrammen und Verbreitungskarten die positiven Auswirkungen ihrer unermüdlichen Einsätze: „Denn bis zum Jahre 2017 waren bei vielen bedrohten Pflanzenarten positive Bestandstrends zu verzeichnen, einige Arten wären ohne die ehrenamtliche Pflege heute im Gebiet verschwunden“, so Schwarzberg.

Ein Beispiel: Von der Orchidee Helm-Knabenkraut gab es an einem Wuchsort im Landkreis 2003 nur noch vier blühende Pflanzen. Durch das anfängliche Entfilzen und die spätere Mahd des Wuchsortes konnte eine sukzessive Zunahme des Bestandes auf bis über 50 blühender Orchideen-Exemplare im Jahr 2015 erreicht werden. Erst danach seien trotz artgerechter Pflege tendenziell weniger blühende Pflanzen beobachtet worden. „Die angesichts des Klimawandels zunehmend langen Trockenperioden während der Blütezeit beginnen sich negativ auszuwirken“, erläutert der Experte.

Auf mittlerweile fast 40 Flächen im Raum Nordhausen sind die Naturschützer mittlerweile tätig, für wenig Geld oder unentgeltlich. „Wir setzen an den wenigen verbliebenen, besonders artenreichen Splitterflächen unserer Naturschutzgebiete die gesetzlichen Vorgaben, die Artenvielfalt zu erhalten, tatsächlich um“, so Schwarzberg, der die gegenwärtige Politik kritisiert: „Viele stark gefährdete Arten fristen ihr Dasein auf winzigen Reliktflächen. Sich um diese zu kümmern, das hat auch die grüne Umweltministerin Anja Siegesmund nicht wirklich hinbekommen.“

Nach wie vor werde der Erfolg von Landschaftspflege zu sehr nach der bewirtschafteten Flächengröße und Flächenzahl beurteilt, aber viel zu wenig hinsichtlich von Bestandstrends bei bedrohten Arten oder hinsichtlich der Art und Weise durchgeführter Pflege. Dabei gebe es dramatische Unterschiede zwischen der Koppelhaltung von Schafen oder sachgerecht durchgeführter Hütehaltung, wenn man sich deren unterschiedliche Auswirkungen auf seltene Arten ansieht.

„Die Landwirte müssten mehr Geld für nachweislich naturschutzgerechte Bewirtschaftung erhalten, die insbesondere die Ansprüche bedrohter Arten berücksichtigt“, so Schwarzberg. Es würde zu sehr an den Symptomen herumgedoktert, statt die Probleme des Artenrückganges an wichtigen Wurzeln zu packen. Nur die Landwirte könnten neben den Ehrenamtlichen für die notwendige Kontinuität in der naturverträglichen Landschaftspflege über viele Jahre sorgen. Vor jeder landschaftspflegerischen Maßnahme müsste eine Analyse des Arteninventars insbesondere der seltenen Arten vorgeschrieben und auf das jeweilige Inventar zugeschnittene Maßnahmen durchgeführt werden. Ansonsten könnte das viele Geld, das zum Beispiel in Hotspot-Projekte von Landschaftspflegeverbänden in Thüringen fließt, im ungünstigen Fall zu weiteren Verlusten bei seltenen Arten führen.

Unterdessen bemühen sich die Artenschützer um Schwarzberg um die letzten Vorkommen mancher Arten des Bundeslandes, von denen einige fast nur noch im Landkreis Nordhausen vorkommen. In seinem Vortrag machte er dies an einem Beispiel konkret: Die deutschlandweit stark gefährdete Felsen-Schaumkresse komme ostdeutschlandweit nur noch im Landkreis Nordhausen vor, vermutlich nur noch an einem Wuchsort. Schwarzberg erhalte Anfragen von Wissenschaftlern aus anderen Ländern, die an diesen Wuchsorten forschen wollen.

„Die Zeit rennt uns davon, wenn wir uns nicht mehr um die Arterhaltung kümmern“, meint der Experte. Aber es galt auch, nach vorn zu blicken: „2020 wird es wieder zahlreiche landschaftspflegerische Einsätze seitens des BUND-Kreisverbandes geben“, kündigte er an. Gerade erst wurden zwei weitere Flächen in das Portfolio des Verbandes aufgenommen. Dann soll aber Schluss sein. „Wir wollen uns ja auch nicht übernehmen“, sagt Schwarzberg.