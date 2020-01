Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schon wieder brennt ein Auto in Nordhausen

Erneut brannte in Nordhausen ein Auto und rief die Berufsfeuerwehr am Mittwoch um 11 Uhr auf den Plan. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Freiherr-vom-Stein-Straße hatten bereits Polizisten begonnen, den VW zu löschen, der kurz vor der Bahnunterführung stadtauswärts stand. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Derzeit gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Bereits am Dienstagvormittag brannte ein Auto im Nordhäuser Darrweg. Der dabei entstandene Schaden war so groß, dass das Fahrzeug nur noch Schrottwert hatte.