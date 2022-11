Schornsteinfeger hilft der Feuerwehr in Heringen

Heringen. Feuerwehr in Heringen erhält ein neues Kehrgerät für künftige Schornsteinbrände, das alte war im jüngsten Einsatz verloren gegangen.

Mit einem wichtigen Hilfsmittel ist jetzt die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Heringen ausgerüstet worden, berichtet Mandy Balik vom Vorstand des Feuerwehr-Fördervereins. Der Bezirksschornsteinfeger von Heringen, Stephan Gorges, übergab der Truppe ein neues Schornsteinbrandkehrgerät.

Das können die ehrenamtlichen Brandbekämpfer gut gebrauchen. Erst am 6. November hatten sie in der Heringer Innenstadt einen Schornsteinbrand zu löschen. „Dabei ging im wahrsten Sinne des Wortes in der Gluthitze das bisherige Kehrgerät zum Teufel, wie man so schön sagt“, erklärt Mandy Balik. „Die Hitze im Schornstein war so groß“, berichtet Stadtbrandmeister Toni Theuerkauf, „dass die Stahlborsten abgeschmolzen waren.“

Ohne so ein Schornsteinbrandkehrgerät könnte es Probleme bei künftigen Schornsteinbränden geben. Das ist allen klar. Und das Risiko in diesen Wochen steigt. Es werden wieder mehr Heizungsanlagen mit festen Brennstoffen betrieben, weiß der Stadtbrandmeister.

Durch falsches Heizen und auch ungeeignete Brennstoffe (zum Beispiel zu nasses Holz) kann sich harter Glanzruß im Schornstein bilden. „Wenn dann mal zu stark geheizt wird, kann der Glanzruß Feuer fangen, und es entsteht ein schwer zu bekämpfender Schornsteinbrand“, weiß Toni Theuerkauf aus Erfahrung.

„Die Feuerwehr liegt mir am Herzen“, betont Stephan Gorges bei der Übergabe. Deshalb habe er gern mit dem teuren Gerät den Mitgliedern der Wehr aus der Patsche geholfen. Nun sei man für Schornsteinbrände wieder gerüstet, auch wenn man hofft, dass das Gerät nie zum Einsatz kommen muss. Heringens freiwillige Feuerwehr ist Stephan Gorges sehr dankbar.