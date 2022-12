Schreckmomente in Mauretanien für Mann aus Herreden

Herreden/Nouakchott. Der Herreder Michael Samel absolviert seine vierte Wüsten-Rallye für den guten Zweck nach Banjul.

Sein inneres Gefühl trog nicht: Mit dem Opel Vivaro durch die Wüste? Normalerweise sind die Wüstenetappen durch die Sahara einer der Höhepunkte auf der Benefiz-Rallye „Dresden-Dakar-Banjul“. Nach zwei Tagen beendete das Team der „Nordhäuser Wüstenfüchse“ mit Michael Samel und Ines Kruth dieses Vorhaben und beschloss, mit weiteren Teams direkt nach Nouakchott in die Hauptstadt Mauretaniens zu fahren. Mehr als zwei Wochen liegen seit dem Start in Herreden hinter dem Team auf seinem Weg nach Banjul.

Nach der ersten Station in Deutschland ging es nach Frankreich, wo sich das befreundete Hohnsteiner Team mit Ingo Pescheck und seiner Schwester Annette Zimmermann den Nordhäusern anschloss. Es folgte Spanien. Problemlos verlief die Fährüberfahrt von Algeciras nach Tanger Med. „Unser treuer Familienbus, macht seinen Dienst, ohne zu murren“, freute sich Michael Samel über den Wegbegleiter. Nicht ahnend, was noch kommen sollte. Als sehr erfahrener Rallyepilot, für Michael Samel ist es bereits die vierte Teilnahme, ist ihm eine Sache immens wichtig: das Auto sicher und schadenfrei an den Zielort zu bringen, um dort einen hohen Versteigerungserlös zu erzielen.

„Die Autos werden in Gambia versteigert, den Erlös bekommt die Dresden-Banjul-Organisation. Viele Projekte werden mit dem Erlös unterstützt. Gerade jetzt, wo eine globale Krise herrscht, ist es wichtig, diese Projekte weiter zu unterstützen“, klärte er auf. Und so hört er auf dieser Reise noch mehr auf sein Bauchgefühl. „Unsere Freunde vom Team Hohenstein beschlossen nach einer bösen Verletzung von Annette Zimmermann, die Wüstenetappen zu beenden und nach Nouakchott in die Hauptstadt von Mauretanien zu fahren. Wir wollten das Team begleiten und unterstützen. Erstens, um den Freunden zu helfen und weil ich nicht davon überzeugt war, dass unser Vivaro die restlichen Wüstenetappen komplikationslos meistert“, berichtete Michael Samel. Zu ihnen gesellte sich noch ein Berliner Team. In kleiner Kolonne fuhren sie nun in die mauretanische Hauptstadt.

Autos wieder fit für restliche Etappen

Recht anspruchsvoll verlief die Fahrt, die Straßen sind teilweise im katastrophalen Zustand. Auf dem Weg stellte sich beim Opel ein plötzlicher Leistungsverlust ein. Dann der nächste unschöne Moment: „Fast gleichzeitig versenkten die Hohensteiner ihren Wagen in einem Schlagloch von der Größe einer Badewanne. Während der Vivaro nach einiger Zeit wieder normal seinen Dienst tat, war klar, der Fiat hat was abbekommen.“ Bis nach Nouakchott haben es dennoch alle geschafft. Am nächsten Tag begann die Werkstattsuche. „Das hat auch geklappt. Der Vivaro war schnell repariert.“

Etwas schwieriger verlief die Reparatur beim Fiat. Das entsprechende Ersatzteil war da, aber es konnte keine preisliche Einigung erzielt werden. Daraufhin wurde zunächst das alte Teil wieder eingebaut. „Wir haben uns deshalb eine Strategie überlegt. Hauptgrund für das Scheitern des Ersatzteilkaufes war die Sprachverständigung. Wir sind also wieder in die Werkstatt und haben dem Mechaniker mit Händen und Füßen erklärt, er soll den Händler anrufen und er soll das Ersatzteil bringen“, erklärte Michael Samel. Dieses wurde dann eingebaut. Die Autos sind nun erstmal fit für die noch ausstehenden Etappen bis nach Banjul.