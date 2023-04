Schüler aus Nordhausen erleben erste England-Reise nach der Corona-Krise

Nordhausen. Zehntklässler und Lehrer des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums blicken voller Freude auf ihre England-Fahrt zurück. Sie schwärmen vom tollen Programm und netten Gastfamilien.

Nach der dreijährigen Zwangspause war es jetzt wieder so weit: 60 Schüler der Klassenstufe 10 des Humboldt-Gymnasiums fuhren gemeinsam mit ihren Englischlehrern nach England – „einem tollen Programm und netten Gastfamilien entgegen“, berichtet Diana Fischer, Lehrerin am Gymnasium.

Schon auf der Hinfahrt warteten mit dem Eurotunnel und Schloss Windsor die ersten Höhepunkte. Nach 17 Stunden freuten sich die Gastfamilien in Oxford, die Schüler kennenzulernen und die Nordhäuser auf nette Gespräche, ein gutes Essen und ein warmes Bett.

Der nächste Tag wurde mit einer Stadtführung durch Oxford und der Besichtigung von Blenheim Palace, dem Geburtsort Churchills, spannend. „Wir lernten den Alltag an der Universität kennen und hörten die eine oder andere Geschichte, als wir im Speiseraum vom ältesten College Platz nahmen“, schildert Diana Fischer. „Die kleine Innenstadt wurde danach von uns entdeckt.“

Auch Stonehenge ist ein williges Fotomotiv

Im Blenheim Palace wartete die peitschende Weide aus Harry Potter in den schönen Gartenanlagen genauso wie eine Ausstellung zur Krönung im prächtig ausgestatteten Schloss.

Am nächsten Tag war „London calling“. Der Morgen begann mit einer Stadtführung – teils zu Fuß und teils im Bus. Zahlreiche Informationen und Fotostopps (von Tower Bridge und Buckingham Palace bis Westminster Abbey) wurden geboten. Tags darauf riefen Stonehenge und Bath. Stonehenge war ein williges Fotomotiv und die Audio-Tour sehr informativ. Dann ging es vorbei an beschaulichen Orten nach Bath, wo eine römische Bad-Anlage besichtigt werden wollte. Das Museum bot einen guten Einblick in römisches Leben.

Die Zeit verging schnell. Es hieß: Abschied nehmen von den Gastfamilien. Dann ging es ein letztes Mal von Oxford aus nach London. Die Nordhäuser Schüler starteten in Greenwich, am Observatory mit einem guten Blick auf die Londoner Skyline und den Nullmeridian. Im Hafen folgte eine Bootstour. So konnte man viele Sehenswürdigkeiten Londons noch einmal aus einer anderen Perspektive bestaunen.

Der Tag endete mit Stunden, die jeder individuell in London verbringen konnte. Am Abend ging es heimwärts. Die nächsten 17 Stunden verbrachten alle im Bus oder auf der Fähre auf dem Weg zurück nach Deutschland.

„Es war eine sehr schöne, gelungene Woche mit vielen Erfahrungen“, meint Diana Fischer.