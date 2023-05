Schüler der Pro-Vita-Akademie Nordhausen präsentieren Ausstellung in der Stadtbibliothek

Schüler der Pro-Vita-Akademie gestalteten eine Ausstellung, die in Stadtbibliothek Nordhausen zu sehen ist.

Nordhausen. An die künstlerische Umsetzung eines schwierigen Themas wagten sich angehende Heilerziehungspfleger. Die Ergebnisse sind jetzt in der Nordhäuser Bibliothek zu sehen.

Nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland im Jahr 2009 hat sich schon vieles in der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung geändert. Jedoch besteht in der ganzheitlichen Umsetzung noch Handlungsbedarf.

Im Zuge dessen wagte sich eine Heilerziehungspflegeklasse der Pro-Vita-Akademie Nordhausen an eine künstlerische Umsetzung verschiedener und selbstausgewählter Artikel der UN-BRK. Dabei stehen Themen wie Gleichberechtigung, Inklusion, Mobilität, Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt sowie Rechtsgrundlagen und vieles mehr im Fokus. Unter Anleitung des Fachlehrers André Rummel wurde mit vielen Gestaltungstechniken, Werkstoffen und Materialien gearbeitet, in deren Ergebnis besondere Fotografien, Malereien und Installationen in verschiedenen Größen, Farben und Formen entstanden sind. Ziel der angehenden Heilerziehungspfleger ist es, mit dieser Ausstellung das Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit Behinderung zu stärken und damit den Weg für eine inklusivere Gesellschaft zu ebnen.

Die Ausstellung kann bis zum 5. Juli in der Stadtbibliothek Nordhausen zu den regulären Öffnungszeiten der Einrichtung besichtigt werden.