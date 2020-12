Schüler in Wolkramshausen geben 600 Euro von ihrem Taschengeld für den kranken Leopold

Erfolgreich war in der Regelschule Hainleite in Wolkramshausen die jüngste Spendenaktion für den 5-jährigen Leopold.

Die Klassen- und Schülersprecher der Regelschule Hainleite riefen ihre Mitschüler zu einer Spendenaktion für den kleinen Leopold auf. Da ein Kuchen- und Plätzchenbasar oder ein Spendenkonzert nicht möglich waren, entschieden sich die Kinder spontan dafür, einen Betrag ihres Taschengeldes zu spenden. Innerhalb kürzester Zeit kamen so 600 Euro zusammen. Allein das ist schon eine beträchtliche Summe, die die Firma Goldhahn Kanalservice aus Hainrode dazu bewegte, den Betrag direkt auf insgesamt 1200 Euro zu verdoppeln. Man sei nie zu jung, um zu spenden, war die Botschaft der Schüler in Wolkramshausen. Der fünfjährige Leopold leidet an einer schweren Stoffwechselkrankheit. Das Geld soll helfen, eine Therapie in den USA zu finanzieren.