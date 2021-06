Schüler malen in Nordhausen für den guten Zweck

Nordhausen. Das Pestalozzi-Förderzentrum hat sich am Weltkindermaltag zugunsten der Organisation „Plan International“ beteiligt.

„Es war uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Jörg Lorenz. Der Direktor des Pestalozzi-Förderzentrums in Nordhausen hat mit seiner Schule an einem Malwettbewerb für den guten Zweck teilgenommen. Gut 192 Schüler haben kleine und große Kunstwerke zum Weltkindermaltag zugunsten der Kinderhilfsorganisation „Plan International“ gemalt. Diese werden nun auf die Reise geschickt.

Veranstalter des Malwettbewerbs ist der Schreibwarenhersteller Staedtler. Für jede Bildeinsendung hat er einen Euro an die Organisation für das Projekt „Allin Mikuna – Kinder gesund ernähren“ in Peru gespendet. Mit der Aktion werden Familien vor Ort dabei unterstützt, sich eigene Lebensmittel ökologisch anzubauen und so ihre Kinder gesund zu ernähren. Bis zum 30. Juni können Kinder bis 12 Jahre noch an der Aktion teilnehmen.