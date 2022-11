Schüler aus Wolkramshausen und Gostyn in Polen gestalten in der Rothleimmühle in Nordhausen ein gemeinsames Musikprojekt.

Schüler üben in Nordhausen fleißig bis zur Aufführung am Sonnabend

Nordhausen. Regelschüler aus Wolkramshausen sind bei einem binationalen Musikprojekt dabei.

Die zweite Auflage eines deutsch-polnischen Musikprojektes der Landkreise Nordhausen und Gostyn in Polen in Kooperation mit der Rothleimmühle läuft zurzeit, berichtet Jessica Piper, Sprecherin des Landratsamtes. Als Partnerschule aus dem Südharz ist diesmal die Hainleite-Regelschule in Wolkramshausen dabei.

„In welcher Welt wollen wir leben?“ Das fragen sich die Mädchen und Jungen in ihrem zweisprachigen Musikprogramm, das sie gemeinsam mit ihren Workshop-Leitern erarbeiten. Dabei gehe es um ganz unterschiedliche Themen wie beispielsweise Familie, Freunde, Umwelt- und Klimaschutz oder Cyber-Mobbing, berichtet Piper.

Die 35 Schüler üben schon seit dem Sommer fleißig ihre Texte, sind daher gut vorbereitet auf die jetzige Probenwoche. Die Aufregung ist groß, denn in den nächsten Tagen ist noch viel zu tun – bis zur Aufführung am Sonnabend, 26. November, im Bürgersaal in der Nordhäuser Stadtbibliothek, wenn die Kinder ihren Familien, Freunden und weiteren geladenen Gästen zeigen, was sie einstudiert haben.

Das Projekt ist hervorgegangen aus der Zusammenarbeit des Jugendgästehauses mit der Stiftung „Kinder brauchen Musik“ von Rolf und Monika Zuckowski.