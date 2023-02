Schule am Wochenende: Wenn Kerzen Fahrstuhl fahren und es im Chemielabor knallt

Wolkramshausen. Der Tag der offenen Tür der Wolkramshäuser Regelschule stieß am Samstag auf eine große Resonanz. Fast die Hälfte der Schüler brachte sich ein, und das freiwillig an einem Wochenendtag.

Auf große Resonanz bei Eltern und ihren Kindern stieß der „Tag der offenen Tür“ in der Wolkramshäuser „Hainleite“-Regelschule am Samstag. „Von der ersten Minute war es voll“, freute sich Schulleiterin Borjana Venth.

Viele der 24 Lehrer und sonderpädagogischen Fachkräfte, die Schulsozialarbeiterin und fast die Hälfte der 310 Schüler stellten ihre Schule vor: mit drei Theaterstücken, Quizaufgaben, Spielen, einem sportlichen Parcours, Schülerarbeiten, naturwissenschaftlichen Experimenten. Die Fünftklässler führten die Gäste als Guides durchs Schulhaus, andere warteten mit einem Kuchenbasar oder einer Crepes-Bar auf.

Am Tag der offenen Tür beteiligten sich auch Feuerwehr, DRK und Polizei als gute Kooperationspartner der Schule. Und nicht nur in ihren Reihen fanden sich einige ehemalige Schüler.

Auf die Frage, was ihr an ihrer Schule gefalle, muss Nele Glaser nicht lang überlegen: „Der soziale Zusammenhalt und die vielen AG’s“, meint die 16-Jährige und zählt beispielhaft Töpfern, Chor, Theater und Handball auf. Mit Schulsozialarbeiterin Paulin Meder bietet sie am Samstag das Basteln von Anti-Stress-Bällen an.

Im Chemiekabinett locken Knallgasprobe, Geheimtinte und farbenfrohe Experimente. Biologielehrerin Tanja Goldhahn präsentiert mit Schülern Tierpräparate und einen menschlichen Torso zum Auseinandernehmen. „Magische Luftballons“ und „Kerze im Fahrstuhl“ heißen ihre Experimente, die gerade angehende Fünftklässler staunen lassen. „Wir wollen das Interesse an den Naturwissenschaften wecken. Schließlich braucht es auch in diesem Bereich mehr Lehrer“, sagt Goldhahn.