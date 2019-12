Schule in Klettenberg weicht dem Abrissbagger

„In diesem Jahr haben wir viel geschafft und die meisten Vorhaben umgesetzt“, sagt Hohensteins Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU). An erster Stelle nennt er das Straßensanierungs- und Instandsetzungskonzept, das bereits im Vorjahr angelaufen war.

„In Klettenberg wurden Teilbereiche der Teichwiese und der Weidenstraße instandgesetzt, in Liebenrode der Gehweg entlang der Obersachswerfer Straße ebenso saniert wie in Schiedungen die Verbindungsstraße von der Schenkgasse zur Dorfstraße“, nennt er drei Beispiele. Auch im kommenden Jahr sollen die Arbeiten am Straßennetz in der Gemeinde weitergehen. „In Branderode laufen die ersten Vorbereitungen für einen Gehweg entlang der Landesstraße, die vor allem von vielen Lkw in Richtung Walkenried genutzt wird. Die bauliche Umsetzung ist für 2021 geplant“, blickt Gerbothe voraus.

„Gut war auch, dass der Landkreis den Abriss der einsturzgefährdeten Schule am Ortseingang von Klettenberg nach langer Wartezeit endlich umgesetzt hat“, so der Bürgermeister. Ein Stück Lebensgeschichte sei damit für so manchen Klettenberger verschwunden. „Viele beobachteten den Abriss wehmütig und mit Erinnerungen an ihre Schulzeit“, weiß Gerbothe. Die Nachnutzung der freigewordenen Fläche vor der Sporthalle ist nach wie vor offen.

Weiter voran ging es auch mit der Sanierung des Kindergartens in Mackenrode. Der Außenbereich wurde pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum neu gestaltet, und auch zwei Gebäude erhielten eine Auffrischung. So ist zum Beispiel eine neue Küche entstanden. „In diese Maßnahmen haben wir als Gemeinde 48.500 Euro investiert. Hinzu kommen noch 33.800 Euro Fördermittel des europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes“, verdeutlicht Gerbothe.

„Langfristiges Ziel des Gemeinderates ist es, die Spielplätze nach und nach zu erneuern. Den ersten Schritt dazu machten wir in Limlingerode, wo am 1. Juni der neu gestaltete Spielplatz den Kindern übergeben wurde“, so der Bürgermeister zu einem weiteren Thema. Im kommenden Jahr soll der Ortsteil Liebenrode einen neuen Spielplatz erhalten, da der vorhandene so verschlissen war, dass er gesperrt und zurückgebaut werden musste.

Die Wälder um Hohenstein litten in diesem Jahr sehr unter der Trockenheit. „Viele Bäume in den Wäldern und den Ortsteilen haben den Überlebenskampf leider verloren. Mit einem großen Hubsteiger mussten viele Bäume ausgeschnitten oder sogar gefällt werden. In Holbach zum Beispiel wurden in der MTS-Siedlung die letzten trockenen Fichten entfernt“, führt Gerbothe aus.

„Ein großes Projekt war natürlich die Ortsumgehung von Mackenrode, die am vergangenen Donnerstag bereits ein halbes Jahr vor dem Plan freigegeben wurde und somit die Mackenröder wieder ruhig schlafen lässt“, freut sich Gerbothe. Nun hofft er, dass die Anschlussstrecke von Holbach nach Günzerode im neuen Jahr in Angriff genommen wird.

„Unser größter Pferdefuß ist nach wie vor der fehlende Breitbandausbau“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Er hofft, dass der Baubeginn im neuen Jahr erfolgen kann. „Im neuen Haushalt haben wir dafür über eine Million Euro eingeplant. das ist mit Abstand der größte Posten“, betont Gerbothe. Ansonsten soll das Straßensanierungsprogramm fortgesetzt und die Sanitäranlagen in der Turnhalle erneuert werden, nennt er weitere Investitionen für 2020.