Schuleinführung im Südharz: Nach der Zuckertüte auf Tour mit Opa

Südharz. 734 Erstklässler starten am Montag im Landkreis in das neue Schuljahr. Tränen und Überraschungen zu den herzlichen Feierstunden.

Knatternd fährt Uwe Ahrens mit seinem grünen Trabant Kübel vor. Zupft noch einmal die kleinen Zuckertüten daran zurecht, ebenso wie die Buchstaben A, B und C, die am Heck des DDR-Klassikers prangen. Alles für den Enkel, der am Samstagmorgen an der Bleicheröder August-Petermann-Grundschule seine Schuleinführung hat.