Schulen aus Holz mit Vorzeigecharakter im Kreis Nordhausen geplant

In der Sollstedter Grundschule hat manches aus den 1950er-Jahren, etwa der Terrazzofußboden im Flur, die Zeiten überdauert. Bald steht eine Generalkur an.

Neue alte Wege gedenkt das Land Thüringen beim Schulbau zu gehen. War es zu DDR-Zeiten die „Platte“, mit der sich binnen kürzester Zeit und mit relativ wenig Geld auch Orte zum Lernen in Typenbauweise hochziehen ließen, denkt man nun in Erfurt über Schul-Typenbauten aus Holz nach. Sowohl die geplante neue Schule in Klettenberg als auch die in Ilfeld könnten zu jenen vier Schulen gehören, die als Modellprojekte Vorbildcharakter für den gesamten Freistaat hätten.