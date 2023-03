Schulsozialarbeit fehlt noch immer an vielen Südharzer Schulen

Manuela Knothe (rechts) ist seit rund einem Jahrzehnt an der Ellricher Regelschule als Sozialarbeiterin tätig. Ihre Arbeit will Schulleiterin Carola Böck nicht mehr missen.

Nordhausen. „Wir müssten uns dafür schämen, dass wir es noch immer nicht geschafft haben, dass an jeder Schule ein Mensch ist, der über die Lehrerschaft hinaus Verantwortung für ein soziales Miteinander übernimmt“, sagt die Ellricher Schulleiterin Carola Böck. Schulsozialarbeiter scheinen wichtiger denn je. Deren Erfahrungen jedenfalls lassen aufhorchen.

„Aufholen nach Corona“: So betitelt ist ein Fördertopf des Bundes, von dem auch der Südharz profitiert. Am Herder-Gymnasium und an der Grundschule Nohra werden mit dem Geld Schulsozialarbeiter bezahlt. Das Dumme: Das Bundesprogramm läuft Ende Juli aus. Dabei sind die Folgen der Corona-Pandemie nach wie vor spürbar.

Die Zeiten des Lockdown hätten ein „höheres innerfamiliäres Konfliktpotenzial“ geschaffen, sagt Anke Wattrodt, die die Grundschule in Nohra leitet. „Eltern äußern zunehmend eine Überforderung in der Erziehung ihrer Kinder.“ Lehrer beobachten an ihren Schützlingen eine geringere Frustrationstoleranz, ein vermindertes Konzentrationsvermögen und ein zunehmend destruktives Konfliktverhalten.

„Wir Schulsozialarbeiter sind näher an den Kindern dran als Psychologen“, nennt Doreen Förste eine Stärke ihrer und ihrer Kollegen Position. Foto: Kristin Müller

Dagegen kämpft seit 2021 Schulsozialarbeiterin Doreen Förste in Nohra an. Viele der Schüler seien sozial benachteiligt, sagt sie und weist beispielsweise auf die Tatsache hin, dass 24 der 86 Nohraer Erst- bis Viertklässler in Trennungsfamilien leben. Oder auf die, dass zehn in regelmäßiger psychologischer Therapie sind.

Schulsozialarbeit fehltnoch immer an vielen Schulen

Die sozialen Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert ist, sind vielschichtig. Förste nennt neben besagten Erziehungsschwierigkeiten auch Ausgrenzung und Mobbing, verbale und körperliche Gewalt, konfliktreiche Kontakte zu Mitschülern. Hinzu kommen psychosoziale Probleme wie ein geringes Selbstvertrauen, Versagens- und soziale Ängste, Leistungsverweigerung.

Förste hilft mit sozialen Kompetenztrainings, Anti-Mobbing-Trainings, Konzentrationstrainings, der Ausbildung von Streitschlichtern, Einzelberatungen. Schule sei näher dran als Psychologen, sieht sie eine Stärke ihrer Position.

Dennoch: Noch längst nicht alle Grundschulen im Südharz haben Schulsozialarbeiter. Auch an den Gymnasien ist sie nicht selbstverständlich. Dabei, betont Herder-Direktor Andreas Trump, bestehe der Bedarf an einem Gymnasium wie an jeder anderen Schule auch. Etwa jeder fünfte Schüler an seiner Schule suchte voriges Jahr Beratung bei einer der beiden Schulsozialarbeiter.

Um dieses Angebot am Herder-Gymnasium und an der Grundschule Nohra über Juli hinaus aufrechtzuerhalten, braucht es bis Jahresende 55.000 Euro. Sparen die anderen Schulsozialarbeiter im Kreis Sachkosten, müssten aus dem Kreishaushalt nur 33.000 Euro aufgebracht werden, rechnet Daniela Lutze, zuständige Mitarbeiterin im Jugendamt, vor. Zum Vergleich: Der Kreishaushalt umfasst eine Summe von deutlich mehr als 100 Millionen Euro.

Das Land Thüringen gibt das nötige Geld, um an allen neun Südharzer Regelschulen Schulsozialarbeit anbieten zu können. Auch im Berufsschulzentrum, im Pestalozzi-Förderzentrum und in elf Grundschulen arbeiten inzwischen Fachkräfte wie Daniela Förste. In Summe kostet das in diesem Jahr knapp 1,2 Millionen Euro.

Die Südharzer Fachpolitiker im Jugendhilfeausschuss des Kreistags sind sich einig, dass Schulsozialarbeit an jeder Schule etabliert werden sollte. Also auch an den Grundschulen in Wipperdorf, Niedergebra, Großwechsungen, Görsbach, Petersdorf und Klettenberg, am Schiller- und am Humboldt-Gymnasium, am Förderzentrum St. Martin. Carola Böck (CDU) zum Beispiel bedauert, „es noch immer nicht geschafft“ zu haben, „dass an jeder Schule ein Mensch ist, der über die Lehrerschaft hinaus Verantwortung für ein soziales Miteinander übernimmt“.

Sie weiß, wovon sie spricht, leitet sie doch die Ellricher Regelschule und lernte so seit 2013 den Wert der Schulsozialarbeiterin Manuela Knothe kennen. Schüler haben in ihr eine Ansprechpartnerin jenseits ihrer Familie. Ihre Tür steht immer offen, sie hat Zeit für ihre Probleme, weiß Hilfe zu geben oder zu vermitteln.

Die junge Frau bietet für jeden Jahrgang eine Mädchen- und Jungs-AG an, wo gemeinsam zum Beispiel gekocht und gebacken wird und – nicht minder wichtig – wo sich Gelegenheiten bieten, sich Probleme und Sorgen von der Seele zu reden. Manuela Knothe tauscht sich nicht zuletzt regelmäßig mit den Lehrern aus und weckt damit auch Verständnis für die Schüler.

Ihr Abschied naht ob einer neuen beruflichen Herausforderung. „Ein ganzer Brocken an Beziehungen bricht damit an unserer Schule weg und muss vom Nachfolger aufgebaut werden“, sagt Schulleiterin Carola Böck traurig und voller Anerkennung zugleich.