Schulsozialarbeiterin Anika Lier hat immer ein offenes Ohr für Herder-Schüler

Nordhausen. Schulsozialarbeiterin Anika Lier hat im September ihre Arbeit am Nordhäuser Herder-Gymnasium aufgenommen.

Im September 2021 hat Anika Lier mit Beginn des neuen Schuljahres ihr Büro in der 4. Etage des Nordhäuser Herder-Gymnasiums bezogen. Die Schulsozialarbeiterin kommt vom Träger „Frohe Zukunft“ in Nordhausen und bringt viel Erfahrung in ihrem Job mit. „Ich bin seit 2011 in der Jugendhilfe im Landkreis Nordhausen tätig und arbeite seit acht Jahren als Schulsozialarbeiterin“, sagt die 35-jährige Mutter von zwei Kindern. Sie sei von allen Kollegen an der Schule herzlich empfangen worden, „der Einstand fiel mir leicht“, wie sie betont.

„Mein Zimmer unterm Dach habe ich mir gemütlich eingerichtet, quasi als Wohlfühloase“, berichtet sie. Das sei auch für die Schüler wichtig, dass sie bei ihr eine andere Atmosphäre vorfänden im Vergleich zu den Klassenzimmern. Der Türöffner, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen und eine Beziehungsebene aufzubauen, seien Projekte und Aktionen, die sie vorbereitet und gemeinsam mit den Jugendlichen umsetzt.

Aktionen zu Halloweenund zum Welt-Aids-Tag

„Wir haben zum Beispiel im Oktober Kürbisse für Halloween geschnitzt. Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember hatten wir eine große Spenden- und Geschenkaktion, an dem sich alle Klassen fleißig beteiligt haben“, sagt sie. Dabei seien über 285 Euro zusammengekommen, die der Thüringer Aids-Hilfe übergeben wurden. Im Gegenzug gab es kleine Präsente für die Schüler, sogenannte „Goodie-Packs“.

Ganz aktuell laufe das Weihnachtsbasteln mit den Schülern der 5. und 6. Klassen. „Wir haben schon einiges in Präsenz geschafft. Am Freitag nehmen die Schüler die Bastelpäckchen mit nach Hause, damit sie dort weiter basteln können“, erläutert Lier. Am letzten Schultag vor den Winterferien, am 22. Dezember, werden die Basteleien dann an der Schule verteilt. Außerdem laufe derzeit die Geschenke-Packaktion für bedürftige Kinder und Familien in Rumänien, die zusammen mit der „Frohen Zukunft“ durchgeführt wird. Diese Weihnachtsaktion nimmt der Träger schon seit vielen Jahren vor, dieses Mal das erste Mal in Kooperation mit dem Herder-Gymnasium.

Für das nächste Jahr hat die engagierte Sozialarbeiterin schon einige Aktionen geplant. „Falls genügend Schnee liegt, könnten wir einen Rodelausflug unternehmen oder im Frühjahr eine Fahrradtour“, hat sich Lier fest vorgenommen. Generell sei sie für die „großen und kleinen Anliegen“ der Schüler zuständig. „Ich habe immer ein offenes Ohr für sie, bin auch mal nur zum Quatschen da; aber auch mal diejenige, die eine Brücke baut, wenn es notwendig ist“, betont sie. Denn die Funktion als Moderatorin oder Streitschlichterin gehöre ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet.

Sich mit den Jugendlichenauf Augenhöhe bewegen

„Mein Job ist nie langweilig. Er ist für mich mehr als ein Beruf, vielmehr eine Berufung“, unterstreicht Lier. Es sei schön, sich mit den Jugendlichen auf Augenhöhe zu bewegen und ihnen einfach Zeit zu schenken.

Das Thema Corona beschäftigt Lier natürlich auch. „Ich schaue immer, was noch möglich ist. Manche Aktionen finden dann eben verändert statt“, berichtet sie. Die Kinder würden manches mit nach Hause nehmen, und es werde einiges ins Internet verlagert. „Ich nutze zum Beispiel auch unser digitales Schwarzes Brett, um für meine Aktionen zu werben“, führt sie aus.

„Frau Lier ist ohne Zweifel ein Gewinn für unsere Schule“, sagt Herder-Schulleiter Andreas Trump. Er ist froh, dass sein Antrag auf die Schulsozialarbeiter-Stelle genehmigt wurde, nachdem die Probleme im sozialen Bereich zuletzt zugenommen hatten. Seines Wissens sei die Herder-Schule das einzige Gymnasium in Nordthüringen, das über eine Sozialarbeiterin verfüge.