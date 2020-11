Schutz vor Virus: Stadtwerke-Gruppe in Nordhausen schließt Verwaltungshaus

Auch die Unternehmen der Stadtwerke-Nordhausen-Gruppe und der Stadtentwässerungsbetrieb Nordhausen reagieren auf die aktuelle Pandemie-Situation: Das Verwaltungsgebäude in der Robert-Blum-Straße 1 wird ab Mittwoch bis auf Widerruf für Besucher, Kunden und Geschäftspartner geschlossen“, sagt Konzerngeschäftsführer Olaf Salomon.

Die Anlieferung von Grünabfall, Papier, Pappe, Kartonagen, Sperrmüll und gewerbliche Anlieferungen von Betrieben ist weiterhin unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen auf dem Betriebshof möglich. Für Besucher ist zudem der Bauhof, der Gewässerunterhaltungsverband Helme-Ohne-Wipper, die Gesellschaft für Verkehrs-Medien mbH sowie die Kantine geschlossen.

Ziel der Schließung sei es, Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen und für Kunden eine Mindestarbeitsfähigkeit zu erhalten. „Deshalb bitten wir um Verständnis, dass es bei der Abarbeitung Ihrer Anliegen gegebenenfalls zu Verzögerungen kommen kann“, so Salomon weiter.

Alle Besucher werden gebeten, ihre Anliegen an die Stadtwerke-Gruppe per Telefon unter 03631/6390 oder per E-Mail an info@stadtwerke-nordhausen.de heranzutragen. Für den Stadtentwässerungsbetrieb gilt die Mail-Adresse info@abwasser-nordhausen.de.