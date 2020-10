Die morgendlichen Herbstnebel im Südharz verschaffen Autofahrern derzeit mitunter spektakuläre Ansichten am Wegesrand: So etwa die – so scheint es – schwebenden Windräder bei Kleinfurra. Auch in den kommenden Tagen könnte dies wieder zu sehen sein. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die Region am Wochenende einen Mix aus leichten Niederschlägen und Auflockerungen mit vereinzeltem Sonnenschein voraus.