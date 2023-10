Schwer verletzter Quadfahrer und ein verprügelter 26-Jähriger: Die Polizeimeldungen aus Nordhausen

In Nordhausen ist ein Quadfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Außerdem brannte ein Baum. Diese und weitere Blaulichtmeldungen aus Nordhausen.

Schwer verletzte sich am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Quads bei einem Unfall in der Rothenburgstraße. Wie die Polizei schreibt, wollte der Quad-Fahrer am Fahrbahnrand anhalten, um anschließend zu wenden. Ein Transporterfahrer stieß dann beim Wendemanöver des Quads mit ihm zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Autos vor Frisör zerkratzt

Zwei Autos wurden zwischen Montag 8 Uhr und Dienstag 13 Uhr in der Bochumer Straße in Nordhausen zerkratzt. Dazu hätten die Täter einen unbekannten Gegenstand benutzt, schreibt die Polizei in einer Meldung. Der Schaden belaufe sich auf mehrere 100 Euro. Hinweise nimmt die Nordhäuser Polizei unter der 03631/960 entgegen.

Brennender Baum

Zwischen der Wallrothstraße und dem Beethovenring brannte am Mittwochabend ein Baum. Laut Polizeimeldung wurde die Feuerwehr gegen 20.45 in die Grünanlage „Gehege“ gerufen. Das Feuer habe schnell gelöscht werden können. Dass sich der Baum selbst entzündet hat, könne derzeit ausgeschlossen werden. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Angriff auf Mann

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Petersberg zwischen einem 26-Jährigen und zwei Personengruppen hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Laut Meldung der Beamten gerieten die Beteiligten zunächst in Streit, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte, bei der die Gruppen gemeinschaftlich auf den Mann eingewirkt hätten. Dabei wurde der 26-Jährige leicht verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.