Hannes Schwabe beugt das Knie von Tom Sauer bei einer Übung mit dem sogenannten Redcord. Beide lernen an der Nordhäuser Berufsschule den Beruf des Physiotherapeuten. Die Branche steckt derzeit in einer Krise.

Schwere Zeiten für die Heilmittelbranche im Südharz

In der Podologischen Praxis Birgit Koch in der Stolberger Straße meldet sich nur der Anrufbeantworter. Termine werden dort in nächster Zeit nicht vergeben. „Aufgrund der zahlreichen Terminabsagen bleibt die Praxis voraussichtlich bis zum 10. April geschlossen“, verkündet eine Frauenstimme. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Anders sieht es in der Praxis für Physiotherapie Volker Probst in der Arnoldstraße aus. Dort behandelt das Team auch in der gegenwärtigen Situation noch Patienten. Doch es seien deutlich weniger als üblich, meint Mitarbeiterin Ariane Bruchmann-Domke. „Viele sind verunsichert, weil es in den Medien immer hieß, dass die Massagepraxen wegen Corona geschlossen haben. Aber wir sind ja eine Physiotherapie“, meint sie. Die Praxis müsse wegen der vielen Absagen aber keinesfalls schließen. Stattdessen sind viele Mitarbeiter nun in Kurzarbeit.

Die Nordhäuser Ergotherapeutin Silke Herbst befürchtet, dass die Schließung von Praxen aus finanziellen Gründen auf Dauer massive Versorgungsprobleme mit sich bringen würde. „Die Politik nimmt wissentlich die Insolvenz von vielen tausend Heilmittelerbringern in Kauf“, bringt es Ute Repschläger, Vorsitzende des Spitzenverbands der Heilmittelverbände (SHV), auf den Punkt. Die Heilmittelbereiche Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie leiden laut SHV seit Jahren unter sehr geringen Vergütungssätzen. „Und bei den derzeitigen Umsatzrückgängen um 60 bis 90 Prozent sind die finanziellen Rücklagen dann schnell aufgebraucht, wenn es sie überhaupt gibt“, verdeutlicht sie.

Da Heilmittelerbringer zum Kern der Gesundheitsversorgung gehören, dürfen und müssen sie weiterhin Patienten behandeln. „Deshalb muss ein Rettungsschirm auch für uns Therapeuten gelten“, betont die SHV-Vorsitzende. Der Verband fordert finanzielle Soforthilfen von der gesetzlichen Krankenversicherung in Form von Ausgleichszahlungen. Den Krankenkassen entstehen dabei keine Kosten.