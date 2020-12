Nach einem Einbruch in der Nordhäuser Geschäftsstelle der Mediengruppe Thüringer, zu der auch die Redaktion der Thüringer Allgemeine gehört, ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls. Ereignet hat sich die Tat wohl in der Nacht zu Dienstag.

In der Nacht drangen Unbekannte in das Pressehaus in der Bahnhofstraße und verwüsteten es. Gestohlen wurde wertvolle Technik.

Schwerer Diebstahl in Pressehaus: Einbruch in Nordhausen

Wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt die Nordhäuser Polizei nach einem Einbruch in die Geschäftsstelle der Mediengruppe Thüringen, zu der auch die Redaktionen der Thüringer Allgemeine und die vom Allgemeinen Anzeiger gehören. Unbekannte waren in der Nacht zu Dienstag auf noch ungeklärte Weise in das Gebäude in der Bahnhofstraße eingedrungen. Laut ersten Ermittlungen sollen sie das Haus über ein Fenster wieder verlassen haben.

Wie Polizeisprecherin Fränze Töpfer auf Anfrage mitteilte, wurden unter anderem Laptops und Kameras aus den Redaktionsräumen gestohlen. Geschätzt wird der Schaden auf mindestens 5000 Euro.

Eine Reinigungsfrau hatte den Einbruch am Morgen als erste bemerkt und 6.54 Uhr die Polizei verständigt. Fränze Töpfer zufolge wartete sie vor dem Objekt auf die Kriminalisten. Die wiederum stellten in der Geschäftsstelle DNA-Spuren sicher und stießen auf aufgerissene Schränke, die durchwühlt worden waren.

Die Polizei sucht Zeugen. Entgegengenommen werden sachdienliche Hinweise telefonisch unter 03631/960.