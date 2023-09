Manuela Wiegand (rechts) geht als Pflegedienstleiterin bei den Johannitern in Nordhausen in den Ruhestand. Regionalvorstand Carsten Wiedenfeld wünscht ihr alles Gute und begrüßt die Nachfolgerin Rebekka Hackbarth (links).

Schwester Manuela geht nach 22 Jahren in Nordhausen in den Ruhestand

Nordhausen. Johanniter in Nordhausen verabschieden verdienstvolle Leiterin des Pflegedienstes und begrüßen zugleich die Nachfolgerin.

Im ambulanten Pflegedienst der Johanniter in Nordhausen geht eine Ära zu Ende: Nach über 22 Jahren wurde mit Manuela Wiegand die bisherige Pflegedienstleiterin in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Als Nachfolgerin übernimmt Rebekka Hackbarth die Leitung des Nordhäuser Johanniter-Pflegedienstes, teilte Johanniter-Sprecherin Katharina Hille am Montag mit.

Anlässlich des Sommerfestes des Regionalverbandes Mittelthüringen im Nordhäuser Jugendclubhaus bedankte sich Regionalvorstand Carsten Wiedenfeld für die zuverlässige und kompetente Arbeit der scheidenden Pflegedienstleiterin. „Sie haben diesen Dienst über zwei Jahrzehnte lang unaufgeregt und unbeirrt auf- und ausgebaut. Er steht wirtschaftlich solide da, und diese Kontinuität wirkt sich auch positiv auf das Team aus“, so Wiedenfeld.

Manchmal der einzige soziale Kontakt am Tag

„Für manche unserer Kunden sind wir der einzige soziale Kontakt am Tag“, weiß Manuela Wiegand. „Unser Anspruch ist es, die zu Pflegenden möglichst lange in ihrem privaten Umfeld gut zu versorgen – getreu dem Johanniter-Motto ‚Aus Liebe zum Leben‘“, erklärt die langjährige Leiterin.

Zum Team des ambulanten Pflegedienstes der Johanniter in Nordhausen gehören 13 Pflege- und Pflegefachkräfte und ein Auszubildender. Sie versorgen Menschen im häuslichen Umfeld und stehen den Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. „Das Leistungsangebot des ambulanten Pflegedienstes reicht dabei von der klassischen häuslichen Krankenpflege mit Arzneimittelgabe, Verbandswechsel, Injektionen oder Kompressionstherapie, Körperpflege und Betreuungsmaßnahmen bis hin zur Pflegeberatung oder der Unterstützung bei der Vermittlung von Hilfsleistungen wie Hausnotruf oder Menüservice“, berichtet Katharina Hille.