Schwieriges Krisenmanagement in Flüchtlingsunterkünften

Das Haus hat eine bewegte Vergangenheit: Domizil der DDR-Grenztruppen, Gästehaus „Dreiländereck“ vom Südharz-Krankenhaus, infolge der Flüchtlingswelle 2015 vorübergehendes Zuhause für unbegleitete Minderjährige. Öffnet wie geplant 2022 auf dem Rothesütter Areal an der B 4 das „Harzer Hexenreich“ als touristischer Hotspot, sollen die beiden Obergeschosse der früheren Kaserne als Appartementhaus dienen. Vorübergehend jedoch hat der Landkreis aus dem 50er-Jahre-Bau eine „Quarantänebehelfseinrichtung“ gemacht.

Rund 400.000 Euro flossen in den vergangenen Monaten beispielsweise in mehrere Sanitärbereiche, damit die Zimmer unabhängig voreinander nutzbar sind. „So war beispielsweise alles dafür vorbereitet, Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Sülzhayn in Rothesütte unterzubringen, wenn dort weitere Infektionen festgestellt worden wären“, erklärt Landratsamtssprecherin Jessica Piper.

Die Befürchtung – aufgekommen nach fünf Corona-Infektionen in einer Familie – bestätigte sich nicht, vorigen Freitag kam die erlösende Nachricht: Die Tests aller anderen Bewohner fielen negativ aus.

Damit wurde die Quarantäne für die gesamte Sülzhayner Gemeinschaftsunterkunft aufgehoben, verschwand auch der Bauzaun um das Gebäude. An diesem hatte sich viel Kritik entzündet. „Dieser Zaun ist uns bitter aufgestoßen“, formuliert es Stefanie Tiepelmann-Halm, als Geschäftsführerin des Schrankenlos-Vereins seit Jahren in der Flüchtlingshilfe tätig.

„So ein Zaun ist diskriminierend. Unterkünfte von Deutschen, in denen Corona-Infektionen auftreten wie aktuell im Nordhäuser Seniorenheim St. Josefshaus, zäunt man auch nicht ein“, meint eine Nordhäuserin. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen, aus Angst vor beruflichen Repressalien. Auch sie arbeitet mit Flüchtlingen, hat in die Sülzhayner Gemeinschaftsunterkunft Kontakte.

„Wenn alles gut kommuniziert worden wäre, hätte es gar keines Zauns bedurft“, findet sie und äußert angesichts der geringen personellen Ausstattung zugleich Zweifel an einer ausreichenden Aufklärung zu Corona und seinen Folgen.

Was, wenn ein Corona-Fall in der Gemeinschaftsunterkunft in der Rathsfelder Straße von Nordhausen auftaucht? Jenem Ort also, wo auch auffällig gewordene Flüchtlinge wohnen. „Baut man dort auch einen Zaun auf, gehen diese Jungs über Tische und Bänke“, befürchtet die Nordhäuserin, dass Wut in Aggression umschlägt.

Das Landratsamt verteidigt die Bauzäune um das große Sülzhayner Außengelände. Sie hätten als „sichtbare Barriere“ gedient und den Bewohnern „die Möglichkeit eröffnet, den eingezäunten Bereich im Freien zu nutzen“, etwa zum Rauchen. „Bekanntermaßen ist die Mobilität der Bewohner bei Pflegeeinrichtungen schon von sich aus eingeschränkt“, reagiert die Behörde auf den Vergleich mit einem Altenheim.

„Da das Grundstück in der Grimmelallee bereits eingezäunt ist, bedarf es hier keiner weiteren Maßnahmen“, heißt es mit Blick auf die Gemeinschaftsunterkunft. Seit voriger Woche steht diese komplett unter Quarantäne, weil es nach einem positiven Fall zu Kontakten ohne Maske innerhalb des Hauses kam.

Eine Maske zuhause tragen – für die meisten Südharzer ist das undenkbar. In den Flüchtlingsunterkünften kommt man daran aktuell nicht herum. In den gemeinschaftlich genutzten Bereichen wie Küchen oder Sanitärräumen bestehe Maskenpflicht, das Personal müsse sogar FFP-2-Masken tragen, betont die Landratsamtssprecherin. Sind Einrichtungen von Quarantäne betroffen, gelte in Gemeinschaftsbereichen auch für die Bewohner FFP2-Masken-Pflicht. Der Landkreis stelle diese bereit.

Um die Unterbringungssituation aufgrund der Corona-Pandemie zu „entzerren“, habe man bereits mehr Wohnungen für Asylsuchende angemietet, heißt es aus dem Landratsamt. Auf TA-Anfrage ist von etwa fünf Wohnungen seit Jahresbeginn die Rede. Unterm Strich stehen 190 Asylsuchenden in dezentralen Wohnungen rund 160 Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften gegenüber.

Für die Sozialarbeit dort gibt das Land so viel, dass damit ein Sozialarbeiter für 75 Asylsuchende bezahlt werden kann. „Um die gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben adäquat erledigen und damit eine gute soziale Arbeit leisten zu können, bräuchte es einen Betreuungsschlüssel von 1:20“, mahnt Tiepelmann-Halm an.

„Die aktuell betroffenen Gemeinschaftsunterkünfte wurden und werden ununterbrochen vom Fachgebiet Asyl in Sülzhayn sowie vom Verein ‘Schrankenlos’ in der Gemeinschaftsunterkunft Grimmelallee betreut“, begegnet Landratsamtssprecherin Piper der Sorge unzureichender Hilfe. Die Sozialarbeiter seien täglich vor Ort. „Dabei wurden die Bewohner stets über den aktuellen Stand informiert, aufgeklärt, nach ihrem Gesundheitszustand befragt und mit Essen, Gütern des täglichen Bedarfs und Medikamenten versorgt.“

Die betreuenden Mitarbeiter des Landratsamtes sprechen arabisch, französisch, englisch und russisch. Bei Bedarf werden Sprachmittler hinzugezogen. Außerdem werden die mehrsprachigen Info-Materialien zu Corona der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Robert Koch-Instituts genutzt. „Damit gelingt die Aufklärung der Bewohner zur aktuellen Situation sehr gut“, so Piper. Auch Schrankenlos-Chefin Tiepelmann-Halm hat bisher nichts Gegenteiliges gehört.