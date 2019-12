Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwimmbad in Sollstedt soll saniert werden

Um Sollstedts Schwimmhalle energetisch so zu sanieren, dass sie den Standards moderner Gebäude entspricht, will Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) Thüringer Landesfördertöpfe anzapfen. Das kündigte er am Dienstagabend im Nordhäuser Kreistag an. Er hoffe aus zwei bis drei Millionen Euro aus einem speziellen Programm des Freistaates. Aktuell werden in das Gebäude rund 200.000 Euro gesteckt. Bei der Sanierung erhalten die Fassaden und der Eingangsbereich eine Frischzellenkur.