Schwimmhalle in Sollstedt hat jetzt Fahrstuhl

Sollstedt. Landkreis verrät, wie das Hallenbad an den kommenden Feiertagen geöffnet hat.

An den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel ist die Sollstedter Schwimmhalle geöffnet, berichtet Nicole Mattern, Sprecherin des Landkreises. Der Träger entspricht damit dem Wunsch vieler Nutzer. Am Heiligabend, am zweiten Weihnachtsfeiertag und auch an Silvester können Besucher die Schwimmhalle in der Zeit von 8 bis 12 Uhr nutzen. Am ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr, jeweils ein Sonntag, bleibt die Schwimmhalle geschlossen.

In diesem Jahr sind die Bauarbeiten am Fahrstuhl beendet worden. Das sei der erste Schritt in Richtung kompletter Barrierefreiheit der Sollstedter Schwimmhalle, die mit der Generalsanierung ab dem nächsten Jahr erreicht werden soll, erklärt Nicole Mattern.