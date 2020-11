Die Schwimmhalle in Sollstedt, die dem Landkreis Nordhausen gehört, soll umfassend saniert werden. Das teilte Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf der Sitzung des Kreisausschusses am Montag mit. Dessen Mitglieder machten den Weg für das Beantragen von Fördermitteln frei.

Dazu will die Kreisverwaltung eine größere Summe in die Hand nehmen. „Die Kosten für die Sanierung werden mit 2.777.777 Euro veranschlagt“, so Jendricke. Der Landkreis werde daher einen Förderantrag im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ einreichen. Beantragt werde in Fördersatz von 90 Prozent.

„Wir haben unsere Bewerbung am 30. Oktober abgegeben“, sagte der Landrat. Die Chancen, in dem Bundesprogramm berücksichtigt zu werden, steigen, wenn Besonderheiten herausgestellt werden. „Wir haben den besonderen Kontext der alten Kalitradition betont“, führte Jendricke aus.

Die Schwimmhalle wurde durch das Kaliwerk im Jahr 1975 errichtet und 1976 an die Gemeinde übertragen. 2002 wurde die Schwimmhalle an den Landkreis übertragen. Sie verzeichnet jährlich 15.000 bis 20.000 Besucher. Sie wird von den Schulen des westlichen Landkreises für das Schulschwimmen genutzt und bietet Zusatzangebote wie Kindergartenschwimmen, Sauna sowie Aquafitness. 2009 bis 2011 erfolgte im Rahmen des Konjunkturpaketes eine energetische Sanierung, der Einbau einer Klimaanlage sowie die Erneuerung der Fensterfassade. 2018 wurde zudem der Warmwasserspeicher erneuert, um den Energieeinsatz effizienter zu gestalten.

Um die Zukunftsfähigkeit der Schwimmhalle zu erhalten, wurde 2019/20 im ersten Obergeschoss eine Bademeisterkabine mit Kassenbereich erstellt.

Der Landkreis Nordhausen plant in Zukunft den Einbau eines Aufzuges zur Integration der Menschen mit Behinderung, die Herstellung der Umkleidekabinen mit einem barrierefreien Zugang, die Sanierung der Sauna auf zeitgemäßen Betrieb und die Schaffung der notwendigen Fluchtwege.