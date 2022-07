Schwungvolle Wandertour in der Rüdigsdorfer Schweiz

Rüdigsdorf. Wo sich grüne Ringe und sanfte Hügel begegnen.

Eine Sportwanderung für Erwachsene ist am Sonnabend, 9. Juli, in der Rüdigsdorfer Schweiz geplant. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Rüdigsdorfer Ortseingang. Die Tour soll ein Naturerlebnis im Südharzer Gipskarst und sportliche Aktivitäten mit Smoveys (das sind grüne Ringe) bieten. Schwungvolles Gehen helfe gegen Stress und Schlafprobleme, meint Coach Frank Ballhause. Es halte das Gehirn fit und steigere das Wohlbefinden. Jeder kann mitmachen. Ballhause verspricht eine landschaftlich reizvolle Tour und stärkende Übungen für den gesamten Körper. Die Wanderung dauert zwei Stunden. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person.

Anmeldung unter Tel.: 0163 4711479