Seepferdchen warten im Hünsteinbad im Landkreis Nordhausen auf Schwimmanfänger

Das „Seepferdchen“ kann in den Sommerferien im Freibad in Nohra erworben werden. (Symbolfoto)

Nohra. Wann die kleinen Wasserratten aus dem Südharz in Nohra das Schwimmen erlernen können. Und wie gebrauchte Bücher dazu beitragen, freiwilliges Engagement fortzusetzen.

Auch in diesem Jahr bietet das Hünsteinbad in Nohra wieder Schwimmkurse an. In den ersten Wochen der Sommerferien kann das Seepferdchen im beliebten Freibad erworben werden. Die erfahrene Rettungsschwimmerin Petra Mund leitet die Kurse.

Viele Aktionen, um Engagement fortsetzen zu können

„Ich finde es super, dass die Kinder bei uns wieder das Schwimmen erlernen können. Wer noch teilnehmen möchte, muss sich aber sputen. Wir haben bereits jetzt schon eine hohe Nachfrage zu verzeichnen. Sogar aus Breitenworbis kam eine Anfrage“, freut sich Katrin Jalaß, die Vorsitzende des Fördervereins des Hünsteinbades. Weitere Infos und Anmeldeformulare sind zu den Öffnungszeiten im Freibad erhältlich.

Damit der Verein der Freunde und Förderer des Freibades am Hünstein auch weiterhin sein Engagement fortführen kann, gibt es viele Aktionen. So steht auch wieder der Büchertisch bereit. „Der Tisch mit viel Lesestoff wurde in den vergangenen Jahren immer gut angenommen von unseren Besuchern. Die Erlöse kommen dem Förderverein und damit dem Bad zu Gute“, berichtet Katrin Jalaß. Wer noch ausgelesene und nicht mehr benötigte Bücher zu Hause hat, kann diese gern im Freibad abgeben.

Öffnungszeiten: Außerhalb der Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr, in den Sommerferien bis 19 Uhr. An den besonders schönen Tagen verlängert sich die Öffnungszeit um jeweils eine weitere Stunde.