Auf dem See sind die Bedingungen für die Segler fast ideal. Aber in Ufernähe wird deutlich: Der Wasserstand ist zu niedrig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Segler beklagen: Zu wenig Wasser im Helme-Stausee

Mitglieder des Kyffhäuser Segelvereins veranstalteten eine Trainingsregatta auf dem Helme-Stausee. 11 Boote gingen an den Start, berichtet Kay Exel vom Vorstand des Vereins. Sie fuhren fünf Wertungsläufe im „Olympischen Dreieck“. „Die Bedingungen waren fast ideal, wenn da nicht der niedrige Wasserstand wäre, der bei 5,72 Meter am Stauwehr abzulesen war“, schildert Exel. „Das mag für Außenstehende genügend Wasser sein, jedoch bedeutet dies, dass wir unsere Boote an unseren Vereinssteg bereits durch den Schlamm ziehen mussten, um überhaupt erst in das offene Gewässer zu gelangen.“ Wenn man an die Mole des Campingplatzes schaut, sieht man auch kein einziges Boot mehr liegen, da schlichtweg das Wasser fehlt.