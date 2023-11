Sehenswert: Nordhausens schönste Modellbahn-Anlage

Nordhausen. Verein in Nordhausen stellt an zwei Sonntagen im Dezember seine Modellbahn-Anlagen aus. Auf die Besucher wartet noch einiges mehr. Sogar ein Reparaturservice.

Die Mitglieder vom Nordhäuser Modellbahn-Club bereiten ihre nächste Ausstellung vor. In ihren Club-Räumen in der Straße der Genossenschaften 18 ist diese Anlagen-Schau am Sonntag, 3. Dezember, sowie am 17. Dezember jeweils von 13 bis 17 Uhr zu sehen. Neben den Anlagen gibt es auch Vitrinenmodelle, Zuggarnituren, Börsenstände und Reparaturservice.