Seifenblasen und Orgelfaszination in Trebra

Trebra. Projekt „Regionale Orgelschule“ startet in Trebra. 20 Interessierte haben sich nach der Ankündigung gemeldet.

Die Kirche in Trebra ist mit Menschen aller Generationen gefüllt, als kürzlich die Auftaktveranstaltung zum Projekt „Regionale Orgelschule“ beginnt. Pfarrerin Sabine Wegner lässt in ihrer Andacht dazu Töne vom Himmel fallen – bunte Seifenblasen schweben von oben durch das Gotteshaus.

Eine schöne Idee, aber allzu lange darf die Andacht nicht dauern. Einige der jüngeren Anwesenden rutschen schon neugierig in den Bänken herum. Doch nicht nur sie sind leicht angespannt. Es soll endlich losgehen, steht in den Gesichtern geschrieben. Sie alle eint der Wunsch, und bei manchem ist es sogar ein Traum, das Orgelspiel zu erlernen.

Julia spielt bereits Gitarre und Klavier. Die Orgel übt jedoch noch einmal einen ganz besonderen Reiz aus. Foto: Regina Englert

Heike (65) erzählt nach außen hin eher nüchtern, dass sie ein Klavier zu Hause habe und nun an der Orgel lernen möchte. Anders Carola (58), ihre Augen leuchten, wenn sie von ihrem Traum erzählt, dieses Instrument zum Klingen zu bringen. Von leise bis mächtig, alles herauszukitzeln, das zu können, sei das Höchste für sie. Heidi (9) hört die Orgel immer im Gottesdienst in Trebra und möchte die Königin der Instrumente nun auch selbst spielen dürfen. Ein Zweitklässler kommt gleich mit Mutti, gemeinsam wollen sie sich anmelden. In ihrer Gemeinde Liebenrode haben sie zugeschaut, als die Orgel 2019 aufgebaut wurde. Das hat sie so begeistert, dass sie sie nun auch spielen können möchten.

In Trebra wird jetzt erst einmal den Organisten gelauscht, selbst ausprobiert, Orgelliteratur inspiziert, in die Orgel hineingeschaut und zum Abschluss bei einem leckeren Imbiss zusammengesessen.

Gut 20 potenzielle Lernende habe sich für die regionale Orgelschule der Pfarrbereiche Großbodungen, Silkerode und Trebra eingetragen. Vier Dozenten stehen ihnen dabei zur Seite. Die 30 Euro pro Unterrichtsstunde verteilen sich gleichmäßig auf die Lernenden, die Heimatgemeinde und den Kirchenkreis. Das Projekt soll vier Jahre laufen. Die Projektleitung ist noch als 25-Prozent-Stelle auf vier Jahre ausgeschrieben. Zu Beginn hält Kreiskantorin Christine Heimrich die verbindenden Fäden in der Hand. Christine Heimrich freut sich, dass das Projekt gestartet ist und wird gespannt verfolgen, wie es weitergeht. Die Menschen haben hohe Erwartungen an sich selbst, da wird es noch die eine oder andere Enttäuschung geben“, ist sie überzeugt. Doch die leuchtenden Augen der Orgelschüler beim ersten Proberutschen auf die Orgelbank, wird wohl auch sie nicht mehr vergessen.

Bewerbungsinformationen findet man unter https://www.ev-kirchenkreis-suedharz.de/news/news_lang.php?ArtNr=8908