Nordhausen. Die Mädchen und Jungen der Salzaer Grundschule „Albert Kuntz“ nahmen am Dienstag am Seilspring-Projekt der Deutschen Herzstiftung teil.

Seilspringen macht in Nordhausen wieder Schule

Um das Risiko zu verringern, im Alter am Herzen zu erkranken, förderte am Dienstag die Deutsche Herzstiftung mit ihrem Seilspring-Projekt „Skipping-Hearts“ den natürlichen Bewegungsdrang der Salzaer Grundschüler. Hierzu gab es einen kostenfreien zweistündigen Basis-Kurs, um die sportliche Form des Seilspringens – das „Rope Skipping“ – den Schülern näher zu bringen. Dieser bestand aus einem angeleiteten Workshop und vermittelte zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können.