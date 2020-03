Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Selbstbedienung in Sparkassenfilialen

Ab 6. April betreibt die Kreissparkasse Nordhausen ihre Außenstellen in Sollstedt, Wipperdorf, Ilfeld, Niedersachswerfen, Nordhausen-Grimmelallee und Nordhausen-Nord nur noch als reine Selbstbedienungsfilialen. Gründe dafür seien die rückläufige Kundenfrequenz und die Fürsorge für die Gesundheit der Kunden und Beschäftigten, teilte die Bank mit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Geldautomaten und Terminals bleiben in allen Standorten voll funktionsfähig“, betont Vorstand Wolfgang Asche. Die Berater seien telefonisch erreichbar. In Bleicherode, Heringen, Ellrich, Nordhausen-Salza und in der Hauptstelle am Kornmarkt stehen die Mitarbeiter weiter zur Verfügung, es seien nur Zutrittsbeschränkungen und Hygienevorschriften zu beachten.