Torben Glatz leitet die Klinik für Viszeral- und Allgemeinchirurgie am Südharz-Klinikum. Seit einigen Monaten schon operiert er hier mithilfe des Robotersystems „Da Vinci".

Selbstversuche am OP-Roboter in Nordhausen

Nordhausen. Das Südharz-Klinikum lädt zum Tag der offenen Tür ein. Chefärzte warten mit interessanten Vorträgen auf, auch Gesundheitschecks sind möglich.

Über roboterassistierte Operationen können sich Interessierte diesen Mittwoch, dem 27. September, am Südharz-Klinikum informieren. Beim Tag der offenen Tür von 14 bis 18 Uhr steht das OP-System „Da Vinci“ im Mittelpunkt. In dessen Umgang können sich die Gäste im Foyer vor der Kantine selbst versuchen.

Klinik-Küche kredenzt Fingerfood

Chefärzte laden zudem zu fünf interessanten Vorträgen in die Kantine ein: Ab 14.15 referiert Torben Glatz zur Geschichte der Robotik und zu roboter-assistierten Operationen in der Viszeralchirurgie. Ebensolche Eingriffe sind auch das Thema der weiteren Vorträge. Matthias Beintker stellt dabei ab 15 Uhr die Urologie in den Mittelpunkt. Es folgt 15.45 Uhr Jens Büntzel mit der HNO, ab 16.30 Uhr Arno Hapich mit der Thoraxchirurgie und Pneumologie sowie um 17.15 Uhr Tino Eckert mit der Gynäkologie und Geburtshilfe.

Gegenüber der Kantine ist eine Ausstellung zu sehen, sind Infostände aufgebaut und Gesundheitschecks wie Körperwert-Messungen, Kurzblutgruppen-Bestimmung oder ein Hörtest möglich. Klinikums-Mitarbeiter stellen außerdem den Zentral-OP und die Plasmatherapie vor. Die klinikeigene Küche kredenzt Fingerfood. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Klinikgelände.