Seltenes Naturschauspiel im Landkreis Nordhausen: Rote Polarlichter am Abendhimmel

Am Sonntagabend konnte man im Landkreis Nordhausen für einige Minuten ein besonderes Himmelsphänomen beobachten.

Ein seltenes Naturschauspiel konnte man am Sonntagabend in Nordthüringen beobachten. Gegen 18.15 Uhr waren rot schimmernde Polarlichter am Himmel zu sehen.

Der Himmel leuchtete geheimnisvoll in Rot. Foto: Christopher Neiße/Silvio Dietze

Die Bilder wurden in Kleinfurra aufgenommen, Blickrichtung Nordhausen. Das ganze Spektakel dauerte knapp fünf Minuten.