Via Skype vernetzt sich der Bleicheröder Seniorenbeirat

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorenbeirat berät online

Trotz der Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie arbeitet der Bleicheröder Seniorenbeirat weiter. „Von den 16 Personen aus Bleicherode und den zugehörigen Ortschaften, die ständig an den Beratungen teilnehmen, sind mittlerweile elf über Skype mit einander verbunden. Die anderen werden bisher noch per Telefon zugeschaltet, sollen aber sukzessive ebenfalls auch per Bild hinzugezogen werden“, informierte Beiratsvorsitzender Klaus Schweineberg. Nur die Besuche zu Ehrentagen von Senioren müssten derzeit leider unterbleiben.