Seniorenheim im Kreis Nordhausen plant einen Weihnachtsmarkt mit Trachtengruppe und Blasmusik

Niedersachswerfen. Die Mitarbeiter einer Altenhilfe im Kreis Nordhausen bereiten für das erste Adventswochenende Besonderes vor. Bewohnern und Gästen wollen sie viel bieten – kulturell, kulinarisch, weihnachtlich.

Einen öffentlichen Weihnachtsmarkt veranstaltet das Soweno-Seniorenheim „Haus Harztor“ am Sonnabend, 2. Dezember, ab 14 Uhr. Eingeladen sind alle Bewohner mit ihren Angehörigen sowie Interessierte. „Ich bin froh, dass unsere Altenhilfe-Einrichtung wieder einen Weihnachtsmarkt durchführt“, sagt Hausleiter Dirk Erfurt. Weihnachten sei mit das wichtigste Fest für die Menschen im Haus. „Da freuen wir uns, wenn wir die Vorweihnachtszeit wieder aktiv gestalten können. Neben einer guten pflegerischen Qualität ist das gesellschaftliche Miteinander in so einem Haus das A und O.“

Dirk Erfurt freut sich auf möglichst viele Besucher, die sich bei weihnachtlicher Musik, leckerem Essen und einem kulturellen Rahmenprogramm auf die Weihnachtszeit einstellen können. Das Angebot verspricht mit Weihnachtsmann, Klaviermusik im Café, der Neustädter Trachtengruppe, den Ellricher Blasmusikanten und Weihnachtsbuden einen stimmungsvollen Nachmittag.