Seniorenvertretung für Landgemeinde Heringen geplant

Heringen. Vier Kommunalpolitiker machen sich dafür stark.

Die Landgemeinde Heringen soll eine Seniorenvertretung bekommen. Eine entsprechende Beschlussvorlage haben vier Heringer Stadträte eingereicht. Die Vertretung solle „Sprachrohr gegenüber der Kommunalpolitik“ sein, so Tim Rosenstock (Linke).

Senioren sollen so direkten Einfluss auf die Politik der Landgemeinde und damit auch auf deren Gestaltung nehmen können, erläutert sein Fraktionskollege Matthias Marquardt. Den „anderen Blick“ auf vieles, etwa in puncto Barrierefreiheit und Nahversorgung, schätzt Chris Schröder (CDU). Die Erfahrungen der älteren Menschen seien für die Kommunalpolitik „Gold wert“, ergänzt Gabriele Napierata (GWU). Wer an einer Mitarbeit im Seniorenbeirat interessiert ist, sollte sich bei einem der vier melden.