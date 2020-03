Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben Äpfel weniger

Wenn ich üblicherweise Feierabend habe, sind die Schulaufgaben meines Sohnes passé, da er sie im Hort oder mit der Oma längst abgehakt hat. Doch sowohl Schule, als auch Hort und Oma sind derzeit für den Erstklässler tabu. Gesundheit geht eben vor.

So habe wir gemeinsam vergangene Woche die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert und zuhause Unterrichtsstoff gebüffelt. Was für Erwachsene kaum Zeit zum Überlegen in Anspruch nimmt, dauert bei 6-Jährigen gewiss länger, da sie am Anfang ihres Lebens stehen und noch viel zu lernen haben.

Was 9+8+5 ergibt oder wieviel Äpfel übrig bleiben, wenn Fritz sieben auffuttert (Welches Kind isst sieben Äpfel?), ist für den Knirps glücklicherweise mittlerweile ebenso einfach, wie das Lesen im Lieblingsbuch über Nick und den Wal.

Das der Nachwuchs aber so heiß auf Schulaufgaben ist, dass er diese schon vor dem Frühstück am Liebsten lösen möchte und bei mir allmorgendlich an der Bettkante kratzt, scheint ein Alleinstellungsmerkmal zu sein. Vielleicht liegt es aber auch am Dozenten, der vertrauter ist und endlich mehr Papa-Sohn-Tage als üblich mit ihm verbringen kann.

Heute übernimmt diese Aufgabe jedoch seine Mama, die das mindestens ebenso gut kann – wenn nicht sogar besser.