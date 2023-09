Sieben Straßen sind im Stadtgebiet von Nordhausen voll gesperrt

Die Bauarbeiten an der Gerhart-Hauptmann-Brücke in Nordhausen dauern etwas länger als ursprünglich geplant.

Nordhausen. Zahlreiche Baustellen wirken sich im Landkreis Nordhausen auf den Verkehr aus. Unsere Zeitung hat einige markante Stellen der Südharzer Region zusammengetragen.

Die Harzstraße (B 4) wird zwischen Grenztriftweg und Freiheitsstraße saniert. Vier Bauabschnitte sind hier geplant, weshalb die B 4 in diesem Bereich bis 22. Dezember voll gesperrt bleiben soll. Die Umleitung ist weiträumig.

Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Brücke dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Die Riemannstraße ist sogar bis Ende des Jahres wegen des grundhaften Ausbaus voll gesperrt. Zwischen Seniorenheim und dem Kreisverkehr ist in der Bochumer Straße die Fahrbahn in Richtung Stadt bis zum 31. Oktober gesperrt. Die Umleitung führt über die Clara-Zetkin-Straße. Die Straße An der Salza ist noch bis zum 6. Oktober zwischen Falkenweg und Holungsbügel voll gesperrt, um die Fahrbahndecke erneuern zu können. Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in Rosengasse und Wiedigsburg sollen noch bis zum 20. Dezember dauern.

Verlängert bis zum 10. Oktober wurde die Vollsperrung in der Straße Zum Gumpetal wegen Kanalbauarbeiten zwischen der Gumpestraße und der Schönen Aussicht. Wegen des Wertstoffhandel-Neubaus bleibt die Herweghstraße bis Ende März 2024 voll gesperrt.

In der Geseniusstraße sind gleich zwei halbseitige Sperrungen – wegen einer Fernwärme-Havarie (bis 20. Oktober) und wegen der Verlegung einer neuen Elektroleitung (bis 31. Dezember). Um Kabelschachtarbeiten leisten zu können, ist die Sangerhäuser Straße bis zum 13. Oktober mit einer Ampelregelung versehen worden. Halbseitig gesperrt ist ebenfalls die Parkallee bis zum 22. Dezember für den Neubau einer Trinkwasserleitung.

Bleicherode. Bis 22. Dezember läuft in der Johannes-Kleinspehn-Straße der Straßenbau, deshalb ist hier kein Durchkommen für den Verkehr. Die Arbeiten am Zierbrunnenplatz sollen am 15. Dezember enden. Die Straße am Schwimmbad bleibt bis 13. Oktober dicht.

Klettenberg. Die Vollsperrung der Hauptstraße an der Einmündung der Liebenröder Straße wurde bis zum 31. Oktober verlängert.

Lipprechterode. Die Hauptstraße ist zwischen Hofgasse und Ortsausgang bis 27. Oktober gesperrt.

Mauderode. Bis 20. Oktober bleibt die Kunze-Knorr-Straße für den Verkehr voll gesperrt. Der Kanalbau am Junkerberg soll nur noch bis zum 6. Oktober dauern.

Neustadt. Die Osteröder Straße ist ab 2. Oktober bis Jahresende wegen Kanalbauarbeiten gesperrt.

Wolkramshausen. Die Kanalbauarbeiten in der Wernröder Straße sollen bis 22. Dezember dauern.

Quellen: Stadtverwaltung Nordhausen und Landratsamt Nordhausen