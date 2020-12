Silvesterfeuerwerk überall im Südharz erlaubt

So ein großes Feuerwerk wird es in der Neujahrsnacht 2021 in Nordhausen vermutlich nicht geben, weil keine großen Feuerwehrkskörper verkauft werden dürfen.

Der Verkauf von Raketen und Böllern ist bundesweit seit dem 16. Dezember wegen der Corona-Pandemie verboten. Damit aber ist nicht das Feuerwerk, also das Abbrennen dieser Pyrotechnik, untersagt.

Vielmehr dürfen die Landkreise entscheiden, ob sie Orte festlegen und kennzeichnen, an denen ein solches Abbrennverbot zu Silvester gilt. Gemäß einer Sonderverordnung wären das genau jene Orte im öffentlichen Raum, an denen auch eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gilt.

Theaterplatz steht nicht zur Verfügung

Das hiesige Landratsamt sah und sieht weiter davon ab, solche Sonderzonen in einer Allgemeinverfügung auszuweisen. „Dies würde sich nicht vorteilhaft auf das Infektionsgeschehen auswirken“, ist Landrat Matthias Jendricke (SPD) überzeugt. Auf dem Theaterplatz in Nordhausen hätten sich in den vergangenen Jahren zwar viele zu Silvester zum Zünden von Feuerwerkskörpern getroffen, doch stehe dieser Platz wegen der Bauarbeiten am Theater ohnehin nicht zur Verfügung.

Auf dem Platz stehen Baucontainer. „Würden die Leute auf den August-Bebel-Platz ausweichen, würden sie sich dort weniger ballen. Denn dieser Platz ist viel größer“, argumentiert Jendricke.

Landkreis kontrolliert Einhaltung der Regeln

Der Vollzugsdienst des Landkreises sei mit mehreren Teams auch zum Jahreswechsel über im gesamten Kreisgebiet im Einsatz, so Landratsamtssprecherin Jessica Piper. Kontrolliert wird insbesondere, ob die Regeln zur Kontaktbeschränkung eingehalten werden.

Zu Neujahr dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Große Feiern und private Partys darf es also nicht geben, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt werden.

Ausgangssperre in Neujahrsnacht erst ab 3 Uhr

Die in Thüringen geltende Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr morgens gilt zu Silvester allerdings nicht – bis 3 Uhr morgens des Neujahrstages ist sie aufgehoben.

Lutz Fischer, Sprecher der Nordhäuser Stadtverwaltung, weist darauf hin, dass nach wie vor das in der Sprengstoffverordnung festgeschriebene Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern gilt.

Pyrotechnik der Klasse F1 darf auch in diesem Jahr verkauft und gezündet werden. Dazu gehören beispielsweise Bodenwirbel, Knallerbsen, Wunderkerzen oder Partyknaller.