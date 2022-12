Silvesterlauf in Nordhausen erlebt dieses Jahr bereits seine 34. Auflage

Nordhausen. Am letzten Tag des Jahres können die Südharzer noch einmal sportlich aktiv sein. Teilnehmer können sich schon jetzt für eine der drei Strecken online anmelden.

In 21 Tagen startet der 34. Nordhäuser Silvesterlauf. „Die Anmeldungen sind bisher überschaubar“, bedauert Gunnar Haase vom Gastgeberverein LV Altstadt 98 Nordhausen. Aus Erfahrung weiß er: „Es wird wahrscheinlich durch die traditionell Kurzentschlossenen am Silvestertag wieder einen Nachmelde-Ansturm geben.“ Optimal sei das nicht. Denn: „Für uns als Veranstalter ist dies immer eine besondere Herausforderung.“

Deshalb hofft Gunnar Haase, dass in den nächsten Tagen mehr Läufer die Gelegenheit nutzen, sich online anzumelden. Drei Rennen stehen auf dem Programm: der Pokallauf über sieben Kilometer, der Hobbylauf über 3,9 Kilometer sowie ein Schnupperlauf über 2,3 Kilometer. Der Hagenberg und das Gumpetal prägen die Strecke.

Nachdem der Lauf 2021 pandemiebedingt leider abgesagt werden musste, fällt am 31. Dezember 2022 um 10 Uhr der Startschuss für die 34. Auflage. Startmeldungen sind online möglich bis zum 27. Dezember über den Link: 34. Nordhäuser Silvesterlauf, 31.12.2022 : : my.race|result (raceresult.com)

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lv-altstadt98.de sowie über die Geschäftsstelle des LV Altstadt 98, Sangerhäuser Straße 1c in Nordhausen, unter Telefon 03631 / 604041 und per E-Mail an kontakt@lv-altstadt98.de, und am Wettkampftag ist das Meldebüro in der Sporthalle in Nordhausen-Nord ab 8.30 Uhr geöffnet.