Simson-Fahrer flüchtet vor Polizei – Frisch vermähltes Ehepaar baut Unfall

Ein 15-Jähriger Mopedfahrer sollte am Samstagabend gegen 20.40 Uhr in Bleicherode einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt anzuhalten, gab der junge Mann jedoch Gas und fuhr laut Polizei rücksichtslos durch den Ort. Nach kurzer Verfolgung sei er gestoppt worden.

Der Grund seines Fluchtversuchs offenbarte sich schnell. Er war weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch war an der Simson ein Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem stellte sich heraus, dass das Moped gestohlen war.

Zeugen nach Einbruch Sportlerheim gesucht

Am Freitagabend drang ein Unbekannter gewaltsam in das Sportlerheim in Woffleben ein. Laut Polizei Dabei wurde der Mann gegen 20.45 Uhr offenbar von einem aufmerksamen Bürger gestört und trat auf einem Fahrrad die Flucht in Richtung Ellrich an. Trotz sofortiger Verfolgung und dem Versuch ihn zu stoppen, sei der Unbekannte im Bereich der Baustelle in der Salzstraße entkommen. Zeugenhinweise werden von der Polizei entgegen genommen.

Frisch vermähltes Ehepaar baut Unfall

Bei einem Motorradausflug erkundete ein frisch vermähltes Ehepaar am Samstagnachmittag den Harz. Auf der B4 am Abzweig Netzkater musste der vorausfahrende Ehegatte verkehrsbedingt halten, was seine Gemahlin allerdings zu spät bemerkte und auf ihn auffuhr. Beide Motorräder wurden beschädigt und die Frau leicht verletzt.

