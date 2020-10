Sinfonien von Joseph Haydn erklingen in Nordhausen

Vier Mal ist das Loh-Orchester am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, in Nordhausen und Sondershausen mit dem 4. Sinfoniekonzert „Anfang und Ende” zu erleben. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Michael Helmrath inne. Gespielt werden Sinfonien von Joseph Haydn.

Haydn, Mozart und Beethoven werden als die drei Wiener Klassiker meist in einem Atemzug genannt. Doch während Haydns Freund Mozart die klassischen Hitlisten weltweit bestimmt und Haydns Schüler Beethoven dieses Jahr gefeiert wird, kommt Haydn selbst heute seltener in Konzertprogrammen vor. Liegt das an seinem scheinbar unspektakulären Leben, an der scheinbaren Leichtigkeit seiner Musik?

Dieses Konzert ist ihm ganz und gar gewidmet. Neben Kammermusik und Opern schuf Haydn über 100 Sinfonien, von denen die erste und letzte in diesem Konzert erklingen. Seine erste Sinfonie schrieb Haydn 1757 als Musikdirektor der böhmischen Grafen von Morzin, seine letzte aber als freischaffender Komponist während eines Englandaufenthalts.

Karten für das Sinfoniekonzert am 17. Oktober um 18 Uhr im Haus der Kunst in Sondershausen sowie am 18. Oktober um 16, 18 und 20 Uhr im Theater Nordhausen gibt es unter anderem im Pressehaus dieser Zeitung, Bahnhofstraße 33/34, und an der Theaterkasse.