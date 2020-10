Nordhausen. Plakate mit Manfred Krug sind ab dem 15. Oktober in Nordthüringen zu sehen.

Singender Tatort-Kommissar in der Stadtbibliothek Nordhausen

Manfred Krug, einem der größten Darsteller, die der DDR-Film hervorgebracht hat, wird ab Donnerstag, 15. Oktober, 18 Uhr, in der Nordhäuser Stadtbibliothek die Ausstellung „Von nüscht kommt nüscht!“ gewidmet. Großformatige Plakate, wie hier von Joachim Heise gezeigt, erinnern an das Filmschaffen des singenden Tatort-Kommissars, bärbeißigen Brummi-Fahrers und kauzigen Anwalts, der 2016 verstarb. Am 27. Oktober wird zudem der Film „Spur der Steine“ gezeigt. Die Ausstellung geht bis zum 4. Dezember.