Sirenen im Kreis Nordhausen heulen am Warntag nicht

Auch die Sirene auf dem Feuerwehrgerätehaus in Stempeda soll am Warntag stumm bleiben.

Nordhausen. Warum der Südharz am Donnerstag einen besonderen Stresstest erlebt.

Zum zweiten Mal findet am Donnerstag, 8. Dezember, der gemeinsame Warntag von Bund und Ländern statt. Auch im Landkreis Nordhausen will der Bund um 11 Uhr eine Test-Warnung über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) auslösen.

Die Warn-Apps Nina und Kat-Warn sollen die Test-Warnung weitergeben. Erstmalig soll auch das System des „Cell Broadcasts“ am bundesweiten Warntag eingesetzt werden. Dabei wird über die Mobilfunknetze eine Warnmeldung, ähnlich einer SMS, übermittelt, um den Menschen das System mit einer Test-Nachricht bekannt zu machen.

Die kommunalen Sirenen in den Städten und Gemeinden im Landkreis Nordhausen werden zum Warntag nicht heulen, erklärt Landratsamtssprecherin Jessica Piper. „Zwar haben die Kommunen ihre örtlichen Sirenen bereits teilweise für die Bevölkerungswarnung umgerüstet, allerdings sind die erforderlichen Empfänger noch nicht flächendeckend so programmiert, dass die Rettungsleitstelle die Sirenen ansteuern kann.“ Technisch sei das bereits jetzt auf Seite der Leitstelle möglich, so dass die Sirenen in den Orten zentral auch zur Bevölkerungswarnung ausgelöst werden können, wenn die aktuell laufende Umrüstung abgeschlossen ist.

Mit dem Warntag wollen Bund und Länder die Warninfrastruktur einem Stresstest aussetzen.