Sisyphos im Nordhäuser Zirkuszelt

Nordhausen. Mit dem konventionellen Zirkus, der von Tierdressuren lebt, hat „Blue Balloon“ nichts gemein. Das Nordhäuser Festival feiert den zeitgenössischen Zirkus. Los geht’s am 13. Mai mit einer spannenden Performance.

Am Samstag, dem 13. Mai, startet 20 Uhr das zeitgenössische Zirkusfestival „Blue Balloon“ im Zappelini-Zelt Am Alten Tor in Nordhausen. Roman Škadra wartet mit einer Performance mit roten Bällen und einer 25 Kilo schweren Kugel auf – der Mythos des Sisyphos erwacht zu neuem Leben.

Der Jongleur und Zirkuskünstler wurde 1985 in der Slowakei geboren und lebt seit gut zehn Jahren in Berlin. Sein zentrales künstlerisches Thema ist die Beziehung zwischen seinem Körper und einem Objekt.

Karten gibt es an der Abendkasse und vergünstigt im Online-Vorverkauf (https://www.studio44ev.de/). Mit dem 45 Euro teuren Festivalticket kann man vier Shows der freien Wahl zum Preis von drei Shows sehen.