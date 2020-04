Um das Jahr 1850 wurde der Ahornbaum am Ilfelder Bleichköpfchen gepflanzt.

Sitzgruppe unterm Ahorn geplant

Der Förderverein vom Ilfelder Ahornpark-Verein plant, in den kommenden Monaten eine Sitzgruppe unter dem „Alten Ahorn“ am Bleichenköpfchen in Ilfeld zu errichten. Der Unterstützung durch die Gemeinde ist er sich gewiss. Dankbar sind die Vereinsmitglieder zudem über jene 500 Euro, die die Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Linke) gespendet hat.

Die Idee für die Sitzgruppe entstand im Verein bei Aufräumarbeiten nach einem Sturm im vergangenen Frühjahr, der dem alten Ahorn sehr zugesetzt hatte. Nach einem Pflegeschnitt dreier Vereinsmitglieder erstrahlt der betagte, um das Jahr 1850 gepflanzte Ahorn im alten Glanz, verleiht dem Fleckchen unter seiner Krone wieder Würde. „Hier ist es so schön, dass man bleiben will“, schwärmt Vereinsmitglied Mario Freitag.

An der hölzernen Sitzgruppe sollen auch ältere Menschen mit Rollator oder Rollstuhl Platz finden und gemeinsam mit den Jüngeren sitzen und schwatzen können. „Sobald das Leben wieder im Alltagstakt pulsiert, werden wir Ahörner mit Unterstützung der Gemeinde Ilfeld diese Sitzgruppe errichten lassen und unser Ilfeld noch ein klein wenig schöner machen“, sagt Judith Hesse voller Vorfreude. Das Bauen der Sitzgruppe übernimmt Mario Eckert aus Sophienhof, der auch schon das „Grüne Klassenzimmer“ im Ahornpark errichtet hat.